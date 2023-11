HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittag im Ausverkauf

Blick auf HelloFresh-Kurs

Die Aktie von HelloFresh gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HelloFresh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 22,8 Prozent auf 15,83 EUR abwärts.

Die HelloFresh-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 22,8 Prozent auf 15,83 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die HelloFresh-Aktie bei 15,63 EUR. Bei 16,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.835.417 HelloFresh-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,36 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 117,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HelloFresh-Aktie 2,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,81 EUR an.

HelloFresh gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HelloFresh ein Ergebnis je Aktie von 0,02 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.917,50 EUR – ein Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HelloFresh 1.860,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HelloFresh-Aktie in Höhe von 0,839 EUR im Jahr 2023 aus.

