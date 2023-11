HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von HelloFresh. Die HelloFresh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 16,01 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 16,01 EUR zu. Der Kurs der HelloFresh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,43 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.404.390 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2023 bei 15,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,31 Prozent.

Analysten bewerten die HelloFresh-Aktie im Durchschnitt mit 28,91 EUR.

HelloFresh ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HelloFresh in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.804,00 EUR im Vergleich zu 1.860,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh im Jahr 2023 0,775 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

