HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von HelloFresh. Das Papier von HelloFresh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 16,27 EUR.

Das Papier von HelloFresh legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 16,27 EUR. Bei 16,34 EUR erreichte die HelloFresh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,80 EUR. Der Tagesumsatz der HelloFresh-Aktie belief sich zuletzt auf 147.872 Aktien.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,25 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2023 bei 15,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,81 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HelloFresh-Aktie bei 28,91 EUR.

HelloFresh ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.804,00 EUR – eine Minderung von 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.860,20 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,775 EUR je HelloFresh-Aktie.

