HelloFresh Aktie News: HelloFresh verzeichnet am Montagmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HelloFresh. Die HelloFresh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 7,34 EUR nach.

Um 11:47 Uhr rutschte die HelloFresh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 7,34 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die HelloFresh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.126.001 HelloFresh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HelloFresh-Aktie 368,38 Prozent zulegen. Am 08.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,44 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten HelloFresh-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,59 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte HelloFresh am 26.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HelloFresh ebenfalls 0,11 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.804,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.874,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte HelloFresh möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

In der HelloFresh-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,401 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

