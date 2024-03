HelloFresh Aktie News: HelloFresh knickt am Montagnachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HelloFresh. Der HelloFresh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,0 Prozent auf 6,96 EUR.

Die HelloFresh-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 7,0 Prozent auf 6,96 EUR. Der Kurs der HelloFresh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,93 EUR nach. Mit einem Wert von 7,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten HelloFresh-Aktien beläuft sich auf 3.548.583 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2023 auf bis zu 34,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 393,96 Prozent Plus fehlen der HelloFresh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HelloFresh-Aktie 11,87 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HelloFresh 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,59 EUR an.

HelloFresh ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,11 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,76 Prozent zurück. Hier wurden 1.804,00 EUR gegenüber 1.874,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. HelloFresh dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HelloFresh ein EPS in Höhe von 0,401 EUR in den Büchern stehen haben wird.

