HelloFresh Aktie News: Anleger schicken HelloFresh am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HelloFresh. Die HelloFresh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 6,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die HelloFresh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 6,65 EUR. In der Spitze büßte die HelloFresh-Aktie bis auf 6,52 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.769.171 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HelloFresh-Aktie mit einem Kursplus von 416,54 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2024 bei 6,13 EUR. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 8,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten HelloFresh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh-Aktie wird bei 10,10 EUR angegeben.

HelloFresh ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,11 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1.804,00 EUR, gegenüber 1.874,50 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,76 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte HelloFresh am 25.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von HelloFresh.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HelloFresh ein EPS in Höhe von 0,405 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag