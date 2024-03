HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HelloFresh. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 6,70 EUR.

Die HelloFresh-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 2,8 Prozent auf 6,70 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte HelloFresh-Aktie bei 6,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,72 EUR. Bisher wurden heute 2.525.795 HelloFresh-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 412,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 6,13 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für HelloFresh-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,10 EUR.

HelloFresh ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HelloFresh ebenfalls 0,11 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat HelloFresh 1.804,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.874,50 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte HelloFresh am 25.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,405 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

