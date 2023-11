HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Montagmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HelloFresh. Die Aktionäre schickten das Papier von HelloFresh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 16,05 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von HelloFresh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 16,05 EUR. In der Spitze legte die HelloFresh-Aktie bis auf 16,28 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 672.228 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 34,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HelloFresh-Aktie mit einem Kursplus von 114,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2023 (15,32 EUR). Mit einem Kursverlust von 4,55 Prozent würde die HelloFresh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,17 EUR je HelloFresh-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HelloFresh am 26.10.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,02 Prozent zurück. Hier wurden 1.804,00 EUR gegenüber 1.860,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HelloFresh-Aktie in Höhe von 0,725 EUR im Jahr 2023 aus.

