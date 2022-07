HelloFresh Aktie News: HelloFresh gibt am Mittag deutlich nach

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 27,00 EUR

-9,82% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 21.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,6 Prozent auf 27,37 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HelloFresh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,09 EUR aus. Mit einem Wert von 29,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten HelloFresh-Aktien beläuft sich auf 2.136.954 Stück.

Bei 97,50 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie. Bei einem Wert von 26,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 4,91 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,71 EUR an.

Am 28.04.2022 legte HelloFresh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.108,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.915,40 EUR ausgewiesen.

Am 15.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.08.2023 wird HelloFresh schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HelloFresh im Jahr 2022 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

HelloFresh-Aktie bricht ein: HelloFresh passt Jahresziele an

Delivery Hero-Aktie unter Druck: Abstufung belastet Delivery Hero

Rocket Internet-Chef Oliver Samwer - eine Kurzbiografie

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE