HelloFresh Aktie News: HelloFresh gibt am Vormittag nach

Um 29.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die HelloFresh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 31,49 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte HelloFresh-Aktie bei 31,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96.674 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,50 EUR an. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 67,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,02 EUR am 17.06.2022. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 16,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,61 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HelloFresh am 28.04.2022. Der Umsatz lag bei 1.915,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 72,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.108,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte HelloFresh am 15.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der HelloFresh-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 15.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,93 EUR je Aktie belaufen.

