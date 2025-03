Hellofresh-CFO: Nettoeffekt aller Maßnahmen 2026 beträgt 200 Mio EUR

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hellofresh wird etwa 100 Millionen Euro der im Effizienzprogramm bis 2026 jährlich eingesparten 300 Millionen Euro wieder in sein Produkt investieren, so dass der Nettoeffekt aller Maßnahmen auf Gewinnebene 200 Millionen Euro betragen wird. Das erläuterte CFO Christian Gärtner auf dem Capital Markets Day des Kochboxen- und Fertiggericht-Versenders. "Effektiv wird die Gewinn- und Verlustrechnung 2026 aus dem Effizienzprogramm durch 200 Millionen Euro an bereinigtem EBIT unterstützt", sagte Gärtner den Investoren. Er bekräftigte das langfristige Ziel einer EBITDA-Marge von 10 Prozent auf Konzernebene und in beiden Segmenten.

Wer­bung Wer­bung

Neben dem Drehen an vielen Stellschrauben will der Konzern in beiden Produktkategorien 2025 die Menüauswahl verdoppeln, die Lieferzeiten verkürzen und ein Treueprogramm mit Namen Hellofresh Rewards einführen.

Das Programm soll die "Rückkehr zu Wachstum bei überragenden Gewinnmargen und Free Cashflow Profil" unterstützen, sagte CEO Dominik Richter. Nachdem der Free Cashflow in den vergangenen drei Jahren rückläufig war, sei es wichtig, diese Entwicklung umzudrehen, um wieder Liquidität für Investitionen verfügbar zu haben.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2025 09:28 ET (13:28 GMT)