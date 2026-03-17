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Hellofresh erwartet im laufenden Jahr Umsatzrückgang

18.03.26 07:34 Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender HelloFresh rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang. Die Erlöse im laufenden Jahre dürften ohne Wechselkurseffekte um etwa drei bis sechs Prozent zurückgehen, wie der SDax-Konzern (SDAX) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen geringeren Rückgang erwartet. Der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 375 bis 425 Millionen Euro liegen.

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Im abgelaufenen Geschäftsjahr fielen die Umsätze im Jahresvergleich wie bereits im Februar mitgeteilt um 11,8 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,0 Prozent. Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) stieg indessen dank Einsparungen um sechs Prozent auf rund 423 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, währungsbereinigt war das ein Anstieg um rund 14 Prozent./err/stk

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11.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
09.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
04.03.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.2026HelloFresh HaltenDZ BANK
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09.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026HelloFresh BuyUBS AG
12.02.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
01.11.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
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11.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
13.02.2026HelloFresh HaltenDZ BANK
12.02.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

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