Hellofresh mit Umsatz- und EBITDA-Rückgang - Ausblick bestätigt

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hellofresh hat im ersten Quartal Umsatzrückgänge verzeichnet, den bereinigten operativen Gewinn EBITDA halbiert und den bereinigten EBIT-Verlust deutlich ausgeweitet. Die Bestellungen waren rückläufig, nur der währungsbereinigte durchschnittliche Bestellwert legte leicht zu. Die Rückgänge waren sowohl bei Umsatz als auch den operativen Ergebnissen besonders ausgeprägt im Segment Nordamerika.

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Die Prognose für das Gesamtjahr, die Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn EBITDA vorsieht, bestätigte der Berliner Kochboxen- und Fertiggericht-Versender, der im SDAX notiert ist.

Im Zeitraum Januar bis März verzeichnete Hellofresh einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 7,7 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Deutliche Rückgänge verzeichnete vor allem der Markt Nordamerika, aber auch im Segment International sanken die Umsätze.

Der bereinigte operative Gewinn EBITDA sank währungsbereinigt auf 24,0 Millionen Euro von 58,1 Millionen, die Marge verschlechterte sich auf 1,4 Prozent von 3,0 Prozent.

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Beim bereinigten EBIT (ohne Wertminderungen) ergab sich erneut ein Verlust, er betrug 37,7 Millionen Euro verglichen mit einem Verlust von 3,7 Millionen im Vorjahr.

Im Gesamtjahr will Hellofresh weiterhin einen Umsatzrückgang von währungsbereinigt 3 bis 6 Prozent und einen bereinigten operativen Gewinn EBITDA von 375 bis 425 Millionen Euro erreichen.

Das SDAX-Unternehmen hat 2024 ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt, das im vergangenen Jahr zu Einsparungen in Höhe von 160 Millionen Euro führte. Für 2026 rechnet Hellofresh mit zusätzlichen jährlichen Einsparungen in Höhe von 140 Millionen Euro. Hellofresh zieht sich aus den Märkten Italien und Spanien zurück.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)