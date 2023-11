Hellofresh senkt Gewinnziel und kappt Obergrenze Umsatzziel Gj

FRANKFURT (Dow Jones)--Hellofresh hat die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) gesenkt und beim Umsatzziel das obere Ende der Zielspanne gekappt. Grund seien temporäre Belastungen im Segment Nordamerika im Schlussquartal. Die Prognose für 2024 sei nicht betroffen, da die Auswirkungen "überwiegend vorübergehend" seien.

Wie der Berliner Kochboxenversender mitteilte, rechnet er im Gesamtjahr nun beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA, oder AEBITDA) mit einer Spanne von 430 bis 470 Millionen Euro anstatt 470 bis 540 Millionen.

Der Umsatz soll 2023 nun währungsbereinigt um 2 bis 5 Prozent im Vorjahresvergleich wachsen anstatt um 2 bis 8 Prozent, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Analysten hätten bis dato beim bereinigten EBITDA mit etwa 495 Millionen Euro (arithmetischer Mittelwert) gerechnet, so Hellofresh.

Grund für das geringere Umsatzwachstum und höhere Aufwendungen im Segment Nordamerika seien die schwächer als erwarteten Neukundenakquisitionen "in bestimmten Schlüsselwochen" des Schlussquartals sowie ein langsameres Hochfahren der Produktionskapazitäten für Fertiggerichte als geplant. In der neuen Fertigungsstätte in Arizona habe es vorübergehend Engpässe bei Wasserversorgung und Personal gegeben, in der bestehenden Fertigung in Illinois Kapazitätsengpässe, weil Wartungsarbeiten länger dauerten als einkalkuliert.

Das Segment International habe sich im Quartal entwickelt wie geplant, so das Unternehmen.

November 15, 2023 12:27 ET (17:27 GMT)