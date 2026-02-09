DAX25.164 +1,2%Est506.090 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Hellofresh steigert operativen Gewinn 2025 - Wetter belastet Januar 2026

12.02.26 09:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
5,13 EUR -0,45 EUR -8,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender HelloFresh hat 2025 trotz eines Umsatzrückgangs operativ mehr verdient. Der Konzern profitierte dabei von Sparmaßnahmen. Zusätzlich zu den bereits bekannten Maßnahmen zieht sich das Unternehmen zudem aus dem italienischen Markt zurück. In Spanien sei "ein kollektives Kündigungsverfahren eingeleitet" worden.

Wer­bung

Die Umsätze fielen 2025 im Jahresvergleich um 11,8 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,0 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag weiter mitteilte. Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) stieg indessen um sechs Prozent auf 423 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, währungsbereinigt war das ein Anstieg um rund 14 Prozent. Dies lag damit im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Prognosespanne sowie im Rahmen der durchschnittlichen Markterwartungen.

HelloFresh wird den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie geplant am 18. März 2026 veröffentlichen. Schon jetzt hieß es aber, dass Auslieferungen und die Profitabilität im Januar 2026 durch extreme Wetterbedingungen in wichtigen Märkten in Europa und den USA beeinträchtigt worden seien./err/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HelloFresh

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
10:11HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
26.01.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
22.12.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:11HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
01.11.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
31.10.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
26.01.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
22.12.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
15.12.2025HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen