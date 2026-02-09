Hellofresh steigert operativen Gewinn 2025 - Wetter belastet Januar 2026

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender HelloFresh hat 2025 trotz eines Umsatzrückgangs operativ mehr verdient. Der Konzern profitierte dabei von Sparmaßnahmen. Zusätzlich zu den bereits bekannten Maßnahmen zieht sich das Unternehmen zudem aus dem italienischen Markt zurück. In Spanien sei "ein kollektives Kündigungsverfahren eingeleitet" worden.

Wer­bung Wer­bung

Die Umsätze fielen 2025 im Jahresvergleich um 11,8 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,0 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag weiter mitteilte. Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) stieg indessen um sechs Prozent auf 423 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, währungsbereinigt war das ein Anstieg um rund 14 Prozent. Dies lag damit im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Prognosespanne sowie im Rahmen der durchschnittlichen Markterwartungen.

HelloFresh wird den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie geplant am 18. März 2026 veröffentlichen. Schon jetzt hieß es aber, dass Auslieferungen und die Profitabilität im Januar 2026 durch extreme Wetterbedingungen in wichtigen Märkten in Europa und den USA beeinträchtigt worden seien./err/mis