Hellofresh wächst kräftig und bestätigt Ausblick

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 69,40 EUR

2,97% Charts

News

Analysen indizes in diesem Artikel MDAX 31.901,0

2,0% Charts

News

Analysen

Von Ulrike Dauer und Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Hellofresh hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz mehr als verdoppelt und die operative Gewinnmarge kräftig gesteigert. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der im MDAX notierte Berliner Kochboxenversender. Hellofresh ist einer der Profiteure der Covid-19-Pandemie, da Homeoffice und Lockdown die Tendenz zum Online-Bestellen vorportionierter Kochboxen beschleunigt haben.

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2020 kletterte der Umsatz auf 3,75 Milliarden Euro von 1,809 Milliarden im Vorjahr. Den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte Hellofresh auf 505 Millionen Euro mehr als verzehnfachen. Die entsprechende EBITDA-Marge verbesserte sich auf 13,5 von 2,6 Prozent. Im vierten Quartal kletterte der Umsatz auf 1,1 Milliarden von 512 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA legte auf 174 von 39 Millionen Euro zu. Die Marge verbesserte sich auf 15,7 Prozent von 7,5.

Im laufenden Jahr will Hellofresh weiter den währungsbereinigten Umsatz zwischen 20 und 25 Prozent steigern, die bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 9 und 12 Prozent liegen. Der Ausblick berücksichtigt die erwarteten finanziellen Auswirkungen der Übernahmen der Factor 75 Inc., die am 23. November bekannt gegeben wurde.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2021 00:52 ET (05:52 GMT)