Hellofresh will Investitionen 2022 verdoppeln zu 2021 - CFO

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kochboxenversender Hellofresh will CFO Christian Gaertner zufolge seine Investitionen im kommenden Jahr in etwa verdoppeln verglichen mit 2021, um die langfristigen Wachstumspläne des Konzerns zu sichern. Geplant seien 2022 Investitionen in einer Spanne von 450 bis 550 Millionen Euro, sagte Gaertner im Rahmen des Kapitalmarkttags. Darin enthalten sind mehr als 200 Millionen Euro, die der Konzern in die Automatisierung stecken will, sowie ein Ausbau der Kapazitäten in den USA sowie die Ausweitung der Produktion in Deutschland, Frankreich, Australien, Skandinavien und Kanada.

Dies werde kurzfristig zu Lasten der Margen gehen, aber das Mittelfristziel einer bereinigten EBITDA-Marge bis 2025 "ist unverändert deutlich über 10 Prozent", sagte Gaertner.

Gaertner bekräftigte zu Beginn seiner Präsentation, dass der DAX-Konzern bis 2025 weiterhin einen Umsatz von "mindestens 10 Milliarden Euro" und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 10 und 15 Prozent anstrebe.

Am Dienstagabend hatte die Hellofresh SE für 2022 eine erste indikative Prognose ausgegeben, die einen verglichen mit 2021 und 2020 deutlich gebremsten Umsatzanstieg von 20 bis 26 Prozent vorsieht und ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 580 Millionen Euro. 2020 lag das bereinigte EBITDA mit 505 Millionen Euro bereits über der Schwelle von 500 Millionen Euro.

Die Aktie ging daraufhin auf Talfahrt. Am Nachmittag lag sie 9,2 Prozent im Minus und war der schwächste Wert im DAX.

Für 2021 bekräftigte Gaertner, dass Hellofresh auf Kurs ist für ein Umsatzwachstum zwischen 57 und 62 Prozent. In absoluten Zahlen stellte Chief Commercial Officer Ed Boyes eine Landung des Umsatzes bei fast 6 Milliarden Euro in Aussicht. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht CFO Gaertner 2021 etwa bei "9 Prozent plus/minus ein paar Basispunkte" und präzisierte damit die angepeilte Spanne von 8,25 bis 10,25 Prozent.

December 08, 2021 10:49 ET (15:49 GMT)