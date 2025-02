Helsing baut weitere 6.000 Kampfdrohnen für Ukraine

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das deutsche Rüstungsunternehmen Helsing produziert für die Ukraine 6.000 weitere Kampfdrohnen vom Typ HX-2. Dies folge auf eine bereits abgeschlossene Lieferung von 4.000 Kampfdrohnen, teilte das Unternehmen in München mit.

Die HX-2 Kampfdrohne hat nach Angaben des Unternehmens eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Der Einsatz künstlicher Intelligenz mache die Drohne resistent gegen elektronische Kriegsführung und Störmaßnahmen. Zudem könnten mehrere HX-2 Drohnen zu Schwärmen zusammengefasst von einem Bediener kontrolliert werden, hieß es weiter.

Helsing erklärte zudem, in Süddeutschland die erste Produktionsanlage für eine lokale und souveräne Fertigung ("Resilience Factory") in Betrieb genommen zu haben. Helsing kündigte an, es würden an mehreren Standorten in Europa weitere solche Produktionsstätten errichtet, die im Konfliktfall Zehntausende Einheiten pro Monat produzieren könnten./cn/DP/mis