Helus Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Helus Pharma hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,97 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,920 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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