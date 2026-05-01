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Helvetia Baloise-Aktie dennoch schwächer: Aktionäre winken alle Anträge des fusionierten Konzerns durch

22.05.26 14:44 Uhr

Die Aktionäre der Helvetia Baloise haben an der ersten Generalversammlung des Ende 2025 fusionierten Versicherungskonzerns alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel