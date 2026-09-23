DAX 25.579 +0,0%ESt50 6.325 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,63 ±0,0%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 76.011 +1,0%Euro 1,1428 -0,2%Öl 98,5 -0,8%Gold 4.346 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Helvetia Baloise platziert erfolgreich nachrangige Anleihe im Volumen von CHF 275 Mio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Helvetia Baloise Holding AG
232.20 EUR -0.40 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise platziert erfolgreich nachrangige Anleihe im Volumen von CHF 275 Mio.

23.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Werbung


Medienmitteilung


Basel, 23. September 2026
 

Helvetia Baloise hat erfolgreich eine nachrangige Anleihe im Volumen von CHF 275 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe ist mit einem Coupon von 2.2875% ausgestattet. Die Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, unter anderem zur Refinanzierung.

Werbung

Die Emission bestätigt den weiterhin guten Zugang von Helvetia Baloise zum Schweizer Kapitalmarkt und widerspiegelt das Vertrauen der Investorinnen und Investoren in die Finanzkraft, das robuste Geschäftsmodell und das disziplinierte Kapitalmanagement der Gruppe.

Die Transaktion umfasste die Emission einer nachrangigen Anleihe über CHF 275 Mio. in einer einzigen Tranche mit einem Coupon von 2.2875%, einer Laufzeit von 20 Jahren und einem ersten Kündigungstermin im Jahr 2036.

«Die erfolgreiche Platzierung zeugt vom anhaltenden Vertrauen der Investorinnen und Investoren in Helvetia Baloise und von unserem soliden Finanzprofil. Die Transaktion unterstützt die proaktive Bewirtschaftung unserer Kapitalstruktur und ermöglicht es uns, unsere finanzielle Flexibilität zu bewahren und zugleich unser Finanzierungsprofil zu optimieren», erklärt Matthias Henny, Group CFO von Helvetia Baloise.

Werbung

UBS und die Zürcher Kantonalbank agierten als Joint Lead Manager für die Transaktion.

Medien

Corporate Communications

Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com

 

Analysten

Investor Relations

Telefon: +41 58 280 89 91
investor.relations@helvetia-baloise.com

Über Helvetia Baloise
Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Über 20’000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Haftungsausschluss
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Baloise Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die englische Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Baloise Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Baloise Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Baloise Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Baloise Holding AG
Aeschengraben 21
4001 Basel
Schweiz
Internet: www.helvetia-baloise.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2403552

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2403552  23.09.2026 CET/CEST

Aktuelle Helvetia Baloise Aktie News

Werbung

Helvetia Baloise Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Helvetia Baloise nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.01.13 Bâloise-Holding halten Vontobel Research
14.12.12 Bâloise-Holding hold Vontobel Research
10.12.12 Bâloise-Holding buy Nomura
04.09.12 Bâloise-Holding reduce Nomura
31.08.12 Bâloise-Holding hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.