Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Helvetia Baloise veröffentlicht Bericht über die Finanzlage und weist sehr starke Solvenz aus



28.04.2026 / 18:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 28. April 2026 Helvetia Baloise weist für das Geschäftsjahr 2025 eine sehr starke Solvenz aus. Die hohen SST-Quoten von Helvetia und Baloise unterstreichen die Finanzkraft der neuen Gruppe und bilden eine robuste Grundlage für Integration, Wachstum und attraktive Ausschüttungen. Helvetia Baloise veröffentlicht heute den Bericht über die Finanzlage für das Geschäftsjahr 2025 und bestätigt eine sehr starke Kapitalisierung. Mit hohen SST-Quoten der beiden ehemaligen Gesellschaften unterstreicht die Gruppe ihre finanzielle Stärke und bekräftigt ihre Dividendenambitionen. Wer­bung Wer­bung Im Zuge der am 5. Dezember 2025 vollzogenen Fusion auf Holdingstufe kam das granulare Gruppen-SST-Modell zur Anwendung. Dabei werden Helvetia und Baloise im SST als zwei separate Cluster ausgewiesen. Das Helvetia Cluster weist per 31. Dezember 2025 eine SST-Quote von 325% aus (31. Dezember 2024: 288%); das Baloise Cluster eine SST-Quote von 219% (31. Dezember 2024: 204%). Wie bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 kommuniziert, schätzt Helvetia Baloise die SST-Quote per Ende 2025 auf kombinierter Pro-forma-Basis auf rund 260%[1]. Die gegenüber dem Vorjahr höheren Solvenzquoten reflektieren den erfolgreichen Geschäftsverlauf 2025 sowie positive Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Die starke Kapitalisierung und ausgewogene Risikoposition stärken die Widerstandsfähigkeit und Ertragskraft der Gruppe und bilden eine solide Grundlage für die erfolgreiche Integration sowie die Umsetzung der strategischen Ziele von Helvetia Baloise. Wer­bung Wer­bung Wichtige Daten Freitag, 22. Mai 2026: Generalversammlung der Helvetia Baloise Holding AG

Mittwoch, 27. Mai 2026: Ex-Dividenden-Datum

Freitag, 29. Mai 2026: Dividendenfälligkeit

Donnerstag, 17. September 2026: Semesterabschluss 2026 Weitere Informationen Diese Ad hoc-Mitteilung finden Sie auch auf helvetia-baloise.com/medien.

Ad hoc-Mitteilung (PDF)

Bericht über die Finanzlage und das dazu gehörige Folienset unter helvetia-baloise.com/jahresabschluss ______________________________ [1] Die dargestellte Pro-Forma-SST-Kennzahl auf kombinierter Basis stellt eine interne, indikative Schätzung dar, die ausschliesslich für Kapitalmarktzwecke bereitgestellt wird und keine aufsichtsrechtlich relevante SST-Kennzahl ist. Medien



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Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22’000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Haftungsausschluss

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