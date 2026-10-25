Hemnet Group Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Hemnet Group Un hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hemnet Group Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 31,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 18,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hemnet Group Un 38,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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