Hemnet Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Hemnet Registered äußerte sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 301,5 Millionen SEK – eine Minderung von 17,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 366,7 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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