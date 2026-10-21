Hengtong Logistic: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Hengtong Logistic äußerte sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 312,6 Millionen CNY, gegenüber 381,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,99 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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