DAX24.919 +2,1%Est506.027 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,54 +2,0%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.887 -0,6%Euro1,1749 ±-0,0%Öl101,4 -0,5%Gold4.713 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Arm mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Siemens-Tochter Fluence Energy überrascht mit starkem Ergebnis -- IonQ im Fokus
Top News
Helium-Engpass durch Iran-Krieg: Warum Chip-Aktien jetzt in den Fokus rücken Helium-Engpass durch Iran-Krieg: Warum Chip-Aktien jetzt in den Fokus rücken
Ausblick: Coinbase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Coinbase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel bestätigt Prognose - Organisches Umsatzplus übertrifft Erwartungen

07.05.26 07:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
65,08 EUR 1,84 EUR 2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) ist im ersten Quartal operativ etwas stärker als von Experten erwartet gewachsen. Der Umsatz stieg bereinigt um die Folgen des starken Euro und den Verkauf von Sparten um 1,7 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro, wie der im DAX notierte Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Aktienanalysten hatten im Schnitt mit einem organischen Umsatzanstieg von 1,1 Prozent gerechnet. Inklusive der Umrechnungseffekte aus dem starken Euro und den Spartenverkäufen sei der Erlös um 5,5 Prozent gefallen. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/stk

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
30.04.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.04.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
12.03.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Henkel vz KaufenDZ BANK
12.01.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2026Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
02.04.2026Henkel vz NeutralUBS AG
02.04.2026Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
30.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen