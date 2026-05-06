Henkel bestätigt Prognose - Organisches Umsatzplus übertrifft Erwartungen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel ( Henkel vz ) ist im ersten Quartal operativ etwas stärker als von Experten erwartet gewachsen. Der Umsatz stieg bereinigt um die Folgen des starken Euro und den Verkauf von Sparten um 1,7 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro, wie der im DAX notierte Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Aktienanalysten hatten im Schnitt mit einem organischen Umsatzanstieg von 1,1 Prozent gerechnet. Inklusive der Umrechnungseffekte aus dem starken Euro und den Spartenverkäufen sei der Erlös um 5,5 Prozent gefallen. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/stk

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