Henkel-CFO: Sind nicht zufrieden mit Wachstum der Beauty-Sparte

In der Kosmetiksparte des Konsumgüterkonzerns Henkel läuft es aktuell nicht wie erwünscht. "Wir sind derzeit nicht zufrieden mit dem organischen Wachstum unserer Beauty-Sparte", sagte Finanzvorstand Carsten Knobel der Börsen-Zeitung. Aus den jüngsten Neueinführungen erwarte er sich "einiges Potenzial", das brauche aber Zeit. "Wenn wir Dinge verändern, brauchen wir aber eine gewisse Zeit dafür. Wir müssen die Marken entwickeln, in den Handel bringen und ausrollen. Das geschieht nicht in ein oder zwei Quartalen."

Zum Jahreswechsel hatte Henkel die Pflegeserie Barnängen gestartet, vor wenigen Wochen brachte der Konzern mit Nature Box eine Naturkosmetiklinie auf den Markt. Beide Marken, die relevante Trends abdecken sollen, werden derzeit in Europa ausgerollt.

Im ersten Halbjahr ging der Kosmetik-Umsatz organisch um 2 Prozent zurück, während die größte Sparte Klebstoffe um 5 Prozent zulegte.

Knobel zeigt sich zuversichtlich, dass der Wachstumsplan Früchte trägt. Auch Akquisitionen schließt er zur Stärkung der Kosmetik mit ihren 4 Milliarden Euro Umsatz nicht aus. Das gelte auch für die beiden anderen Sparten Waschmittel und Klebstoffe.

FRANKFURT (Dow Jones)