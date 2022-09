Henkel erwirbt Thermexit-Geschäft von Nanoramic

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel stärkt mit einer Akquisition in den USA seine Klebstoffsparte Adhesive Technologies. Wie der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern mitteilte, hat er vom US-Unternehmen Nanoramic Laboratories dessen Geschäft mit Materialien für das Wärmemanagement erworben, das unter der Marke Thermexit vermarktet wird. Damit will Henkel die Position von Adhesive Technologies in den wachsenden Märkten für Thermal-Interface Materialien (TIM) durch den Ausbau des Portfolios in Hochleistungssegmenten stärken.

Hochleistungsfähiges Wärmemanagement sei zum Beispiel im Bereich Elektronik in der 5G-Infrastruktur, bei Halbleitern oder bei der Energieumwandlung für Industrie- und Automobilelektronik erforderlich. Das Thermexit-Portfolio verwende eine patentierte Technologie, die auf Nano-Füllern basiere und Materialien mit extrem hoher Wärmeleitfähigkeit und Stabilität ermögliche. Beide Unternehmen haben laut Mitteilung vereinbart, keine finanziellen Details der Transaktion bekanntzugeben.

September 15, 2022 04:50 ET (08:50 GMT)