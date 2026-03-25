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Henkel kauft US-Shampoo-Hersteller Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar

26.03.26 08:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
67,20 EUR -0,38 EUR -0,56%
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Olaplex Holdings Inc Registered Shs
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) kauft wie erwartet in den USA zu. Die Düsseldorfer haben eine Vereinbarung zum Kauf des US-Shampoo-Herstellers Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Mrd Euro) unterzeichnet, wie das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche einem Angebotspreis von 2,06 Dollar je Olaplex-Aktie. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als größter Anteilseigner zugestimmt, heißt es weiter.

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Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Olaplex laut Mitteilung rund 370 Millionen Euro Umsatz. Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. In den ersten Monaten war der Börsengang ein Erfolg und der Kurs der Aktie kletterte bis auf fast 30 Dollar. Doch in den Jahren danach ging es kräftig nach unten. Die Aktie schloss am Mittwoch im US-Handel bei 1,33 Dollar, was einem Marktwert von rund 890 Millionen Dollar entspricht. Unter anderem wegen der inzwischen deutlich gesunkenen Bewertung hatte es bereits Anfang des Jahres Berichte über ein Interesse Henekls an dem Unternehmen gegeben./err/zb

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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

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Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
23.03.2026Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
18.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.2026Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Henkel vz KaufenDZ BANK
12.01.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.03.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.2026Henkel vz NeutralUBS AG
12.03.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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