Henkel mit kräftigem Umsatzplus im 1. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im ersten Quartal dank eines guten Klebstoffgeschäfts den Umsatz spürbar erhöht. Wie das Unternehmen überraschend mitteilte, kletterte der organische Umsatz in den drei Monaten um 7,1 Prozent auf rund 5,3 Milliarden Euro. Analysten haben nur mit einem Plus von 4,3 Prozent gerechnet. "Das Umsatzwachstum war vor allem durch den Unternehmensbereich Adhesive Technologies getragen, der nach den vorläufigen Zahlen im ersten Quartal ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum von 10,7 Prozent erreicht hat", so Henkel.

Der Unternehmensbereich Beauty Care habe auf Basis vorläufiger Zahlen eine leicht rückläufige organische Umsatzentwicklung von 1,2 Prozent verzeichnet. Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care habe dagegen eine organische Umsatzsteigerung von 4,9 Prozent erzielt, dank eines deutlichen Wachstums im Geschäftsfeld Waschmittel.

Henkel will am 5. Mai die ausführlichen Quartalszahlen veröffentlichen.

April 29, 2022