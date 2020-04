Henkel plant Online-Hauptversammlung am 17. Juni

DONNERSTAG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat einen neuen Termin für seine wegen der Corona-Pandemie zunächst verschobene Hauptversammlung gefunden. Das Aktionärstreffen soll am 17. Juni online stattfinden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Die Tagesordnung ändere sich nicht. Ursprünglich hätte die Hauptversammlung am 20. April stattfinden sollen./nas/fba

