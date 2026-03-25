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Henkel stärkt Haarpflege-Bereich mit Erwerb von Olaplex in USA

26.03.26 08:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
63,65 EUR 0,55 EUR 0,87%
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Olaplex Holdings Inc Registered Shs
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DOW JONES--Henkel verstärkt sich im Bereich Haarpflege und erwirbt die US-Haarpflegemarke Olaplex, in einer Transaktion mit einem Gesamttransaktionswert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Wie Henkel mitteilte, ist eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent der Premium-Haarpflegemarke unterzeichnet worden.

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Der Angebotspreis liege bei 2,06 US-Dollar je Aktie, entsprechend einem Gesamttransaktionswert von 1,4 Milliarden US-Dollar.

Das Olaplex-Board-of-Directors habe die Transaktion einstimmig genehmigt, der Mehrheitsaktionär Advent habe eine schriftliche Einverständniserklärung abgegeben, in der er sich verpflichtet, der Transaktion zuzustimmen.

Olaplex habe eine ausgewogene globale Präsenz, mit einem Umsatzanteil, der sich zwischen dem US‑Markt und wichtigen internationalen Märkten verteilt. 2025 habe das Unternehmen rund 370 Millionen Euro Umsatz und eine starke Bruttomarge erwirtschaftet.

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Damit soll der Bereich Haarpflege als Kernkategorie des Consumer‑Brands‑Geschäfts gestärkt werden. Die geplante Übernahme "ist klarer Ausdruck unserer Strategie, das Portfolio durch attraktive, wertschaffende Zukäufe auszubauen", sagte Henkel-CEO Carsten Knobel.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

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Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
23.03.2026Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
18.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.2026Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Henkel vz KaufenDZ BANK
12.01.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.03.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.2026Henkel vz NeutralUBS AG
12.03.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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