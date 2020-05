Henkel verzeichnet Umsatzrückgänge in mehreren Regionen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel hat im ersten Quartal besonders unter der schwachen Nachfrage nach Klebstoffen aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie regional einbrechenden Umsätzen in mehreren Märkten gelitten. Nicht nur gehörte die Region Asien-Pazifik dazu, in der wegen des sich ausbreitenden Coronavirus von China aus viele Werke still standen, sondern auch Westeuropa und Nord- und Lateinamerika.

Gewinnzahlen berichtet der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern für das erste und dritte Quartal nicht mehr. Eine neue "zuverlässige und realistische" Einschätzung für die Geschäftsentwicklung 2020 sei derzeit noch nicht möglich, die Prognose für 2020 hatte der DAX-Konzern im April zurückgezogen.

Während die Nachfrage aus der Automobilindustrie bereits seit einigen Quartalen schwach ist, wurde dies im Auftaktquartal Henkel zufolge durch das sich weltweit ausbreitende Coronavirus negativ verstärkt.

Nach den endgültigen Zahlen sank beim Düsseldorfer Konsumgüterkonzern im ersten Quartal der Umsatz auf 4,927 Milliarden Euro, organisch ein Rückgang um 0,9 Prozent, wie mit den vorläufigen Zahlen berichtet. Im Vorjahr stand hier noch ein kleines Plus von 0,7 Prozent.

Am stärksten betroffen war der Klebstoff-Bereich mit einem organischen Minus von 4,1 (-0,8) Prozent. Beim Wettbewerber Beiersdorf sah es mit einem organischen Umsatzrückgang von 5,1 Prozent im Bereich Tesa im Quartal noch schlechter aus.

Der kleinste und auch schon länger schwächelnde Bereich Beauty Care verzeichnete ein organisches Umsatzminus von 3,9 Prozent, nach einem Minus von 2,2 Prozent im Vorjahresquartal. Hier machten sich vor allem die behördlich geschlossenen Friseurgeschäfte in vielen Ländern bemerkbar, das Retail-Geschäft sei stabil gewesen.

Im Gegenzug profitierte der Bereich Laundry & Home Care von gestiegener Nachfrage, das organische Umsatzwachstum lag bei 5,5 Prozent, nach einem Plus von 4,7 Prozent im Vorjahresquartal.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2020 01:51 ET (05:51 GMT)

Werbung