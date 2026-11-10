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Henkel vz-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

Henkel vz-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
85.66 EUR 2.00 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Zahlen. Nach den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten und der Ende Oktober schon bestätigten Prognose geht der Experte davon aus, dass die Zahlen den Aktienkurs nicht maßgeblich bewegen werden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,4 Prozent auf 84,88 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 5,75 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.249 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 26,1 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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Datum Rating Analyst
10:11 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
09:56 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Henkel vz Sector Perform RBC Capital Markets
09:06 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 Henkel vz Equal Weight Barclays Capital

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