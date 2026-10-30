Henkel vz-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Aktienanalyse

30.10.26 13:43 Uhr

Die detaillierte Analyse des Henkel vz-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe etwas über den Markterwartungen gelegen, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten des dritten Quartals.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:27 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 80,44 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 0,55 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.723 Henkel vz-Aktien. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 19,5 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET



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