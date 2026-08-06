Henkel vz-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

Einstufung im Blick

07.08.26 14:52 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Henkel vz-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die erste Jahreshälfte sei durchaus überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Die Düsseldorfer müssten aber noch unter Beweis stellen, dass ihr Portfolioumbau eine höhere Bewertung rechtfertige.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:35 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 80,08 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 6,14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 121.237 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 18,9 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.