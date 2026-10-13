Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Bewertung im Blick

13.10.26 10:01 Uhr

Bernstein Research-Analyst Callum Elliott hat eine gründliche Analyse des Henkel vz-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst.

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Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:42 Uhr 1,5 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 1,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.459 Henkel vz-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 13,5 Prozent nach oben. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.