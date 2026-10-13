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Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Bernstein Research-Analyst Callum Elliott hat eine gründliche Analyse des Henkel vz-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
76.58 EUR 2.16 EUR 2.90 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:42 Uhr 1,5 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 1,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.459 Henkel vz-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 13,5 Prozent nach oben. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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Datum Rating Analyst
09:56 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 Henkel vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Henkel vz Kaufen DZ BANK

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