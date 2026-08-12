Henkel vz-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
DZ BANK hat die Henkel vz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel nach den vor einer Woche veröffentlichten Halbjahreszahlen von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "glänzende Haar-Geschäft" und den "Elektronik-Boom" beim Konsumgüterhersteller. Der positive Mengentrend im Bereich Consumer-Brands habe sich verfestigt. Zudem erwartet er für die Top-Marken weitere Marktanteilsgewinne. Wesentlicher Wachstumstreiber im Bereich Adhesive Technologies dürfte die steigende Anzahl an Henkel-Komponenten in Smartphones und im Elektronik-Geschäft bleiben.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Henkel vz konnte um 17:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 77,40 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 133.514 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 15,0 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Henkel AG
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Henkel vz. Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:41
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|17:41
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Henkel vz Underweight
|JP Morgan Chase & Co.