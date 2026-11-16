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Bewertung im Fokus

Henkel vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

Henkel vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

Die Henkel vz-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
87.82 EUR 1.20 EUR 1.39 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 10:10 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 87,62 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 25,82 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 30.688 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 30,1 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 08.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

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Datum Rating Analyst
10:26 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Henkel vz Sector Perform RBC Capital Markets
11.11.26 Henkel vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.11.26 Henkel vz Neutral UBS AG

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