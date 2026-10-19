Henkel vz-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research

Aktie im Blick

19.10.26 15:34 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Henkel vz-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der chinesische Online-Markt für Kosmetikprodukte habe im September weiter geschwächelt, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe sich der Bruttowarenwert der von ihm gecoverten Unternehmen mit minus 13,3 Prozent etwas besser gehalten als der Gesamtmarkt. Insgesamt falle der Monat September mit Blick aufs Gesamtjahr in diesem Marktsegment nur wenig ins Gewicht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:15 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 77,80 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 3,65 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.429 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15,5 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.