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Henkel vz-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral

07.05.26 13:04 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt UBS AG jetzt an die Henkel vz-Aktie | finanzen.net

Die Henkel vz-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
66,46 EUR 3,22 EUR 5,09%
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Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit dem organischen Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 66,16 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7,32 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 407.041 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 1,7 Prozent ein. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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