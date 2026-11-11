Henkel vz-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Aktieneinstufung

11.11.26 10:04 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Henkel vz-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bereits bekannter Eckdaten liege der Fokus vor allem auf den Perspektiven für das Schlussquartal, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 86,88 EUR nach. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 7,92 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.248 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 29,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2027 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.