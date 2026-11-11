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Experten-Einschätzung

Henkel vz-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Neutral bewertet

Henkel vz-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Neutral bewertet

Goldman Sachs Group Inc. hat die Henkel vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
86.82 EUR -0.24 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die starken Preise und die Dynamik im Klebstoffgeschäft. Das Umfeld ins Jahr 2027 hinein sei allerdings ungewiss.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Henkel vz-Aktie musste um 12:30 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 86,90 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 2,19 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 64.506 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 29,1 Prozent zu Buche. Henkel vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 08.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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Datum Rating Analyst
12:51 Henkel vz Sector Perform RBC Capital Markets
12:51 Henkel vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:36 Henkel vz Neutral UBS AG
10:01 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
10.11.26 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.

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