Henkel vz-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Analyse im Fokus

11.11.26 12:52 Uhr

RBC Capital Markets-Analyst Andy Jones hat sich das Henkel vz-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Andy Jones passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Düsseldorfer mitsamt erhöhter Umsatzprognose an.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:30 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 86,90 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 5,64 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 64.506 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 29,1 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 08.03.2027 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



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