Henkel zahlt unveränderte Dividende

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) will seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine unveränderte Dividende von 1,85 Euro je Vorzugsaktie zahlen. Das entspreche einer Ausschüttungsquote von 40,5 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Unter dem Strich verdiente Henkel 1,6 Milliarden Euro, nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Konzern hatte bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2021 vorgelegt. So stieg der Umsatz um gut vier Prozent auf 20,1 Milliarden Euro. Das Wachstum aus eigener Kraft lag dabei indes bei 7,8 Prozent. Henkel profitierte von einer Erholung seines Friseurgeschäfts sowie einer steigenden Nachfrage der Industrie nach Klebstoffen.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) legte um gut vier Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu. Die bereinigte operative Marge blieb unverändert. So sah sich Henkel unter anderem mit steigenden Kosten für Rohstoffe konfrontiert./nas/mis