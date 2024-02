Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 71,14 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,20 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,98 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.463 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,56 EUR am 07.02.2023. Mit einem Kursverlust von 9,25 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,36 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR im Vergleich zu 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.03.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

