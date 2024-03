Henkel vz Aktie News: Henkel vz schiebt sich am Nachmittag vor

Henkel vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 70,12 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 70,12 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,44 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,60 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 277.250 Stück gehandelt.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 7,27 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,89 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,45 EUR.

Am 09.11.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR im Vergleich zu 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.03.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Henkel vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,03 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

