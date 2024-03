Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Vormittag zu

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 69,66 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 69,66 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,76 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 69,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.642 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 13,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2022 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,45 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

