Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt Stellung am Freitagmittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 13:12 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 60,70 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,12 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 60,38 EUR. Mit einem Wert von 60,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 319.997 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2021 markierte das Papier bei 99,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 63,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 59,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,53 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 23.02.2022. Es stand ein EPS von 1,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,87 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,77 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5,05 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2021 dürfte Henkel vz am 23.02.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.05.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

