Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 73,90 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 73,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 73,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 35.943 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 70,02 EUR fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 5,25 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 85,49 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Henkel vz am 08.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 30.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,55 EUR fest.

